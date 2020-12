Papa Sagna Mbaye : «Le seul tort de Moustapha Niasse, c’est d’être compétent»

A ceux qui demandent au président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, âgé de 81 ans, de prendre sa retraite, l’ex-maire progressiste de Pikine, Pape Sagna Mbaye, répond : «Si le président Moustapha Niasse, dans sa trajectoire, a travaillé avec Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et aujourd’hui Macky Sall, son seul tort, c’est d’être compétent.»Invité de l’émission «Objection» de ce dimanche sur Sud Fm, le député souligne «qu’on peut tout dire de Moustapha Niasse, sauf qu’il n’est pas compétent. Un. Deux, le président Moustapha Niasse n’est pas encore sur le champ politique, parce qu’il veut y être. Non, c’est le devoir qui l’appelle. Il a dit : ‘’Jusqu’à mon dernier souffle, je serai au service de ce pays.’’ Avec l’âge qu’il a, il mérite respect».S’agissant du remplacement du député Mame Diarra Fam au Conseil d’administration de l’Aibd, qui est à l’origine de l’échange houleux entre Mamadou Lamine Diallo et Moustapha Niasse, Pape Sagna Mbaye souligne que «tout ce qu’on reproche au président de l’Assemblée, c’est d’avoir pris ses responsabilités».«Les sociétés d’Etat ou certaines sociétés publiques prévoient d’avoir un représentant de l’Assemblée nationale membre du Conseil d’administration. Moi, je suis à l’Onas. Un autre collègue est à l’Aibd. Un autre ailleurs. Pour le président Moustapha Niasse, que Mame Diarra Fam soit à l’Aibd, à la Sones ou à l’Onas importe peu. L’essentiel, c’est que ça marche. Le retour qu’il a eu lui a donné des motivations légitimes pour faire remplacer Mame Diarra Fam», indique-t-il.