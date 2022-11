Pape Alé Niang : Deux entités, regroupant des associations de défense des Droits de l’Homme, exigent sa libération “immédiate”

Des Organisations de droit d

“Les autorités sénégalaises doivent immédiatement remettre en liberté le journaliste d’investigation Pape Alé Niang”, estiment-ils.





Le Réseau Ouest- Africain des Défenseurs des Droits Humains (ROADDH) et la Coalition Sénégalaise des Défenseurs des Droits Humains (CoSeDDH) “sont préoccupés par l’arrestation et le placement sous mandat de dépôt, le vendredi 09 novembre 2022, du journaliste Pape Alé Niang, journaliste et Directeur du média en ligne Dakarmatin, poursuivi pour divulgation sans autorisation de documents militaires dans une vidéo-live sur son compte Facebook trois jours auparavant, et pour recel de documents militaires estampillés “secrets”, annoncent les deux organisations dans un communiqué.





Les deux entités de défense des droits de l’homme ont rappelé les faits reprochés au journaliste, qui selon eux, a respecté son devoir de journaliste d’investigation : “En effet, après l’audition de l’opposant politique Ousmane Sonko dans le cadre d’une procédure judiciaire pour viol, Pape Alé Niang évoquait, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l’existence d’un rapport interne de la Gendarmerie Nationale qui fait état d’irrégularités constatées dans la procédure judiciaire contre l’homme politique. A l’occasion, le journaliste avait précisé que les irrégularités évoquées étaient liées à la modification du procès-verbal d’audition effectuée à la demande d’un ancien procureur de la république près le tribunal de grande instance de Dakar. Le ROADDH et la CoSeDDH attirent l’attention des autorités sénégalaises sur cet aspect que l’on retrouve dans la définition du journalisme d’investigation donnée par l’UNESCO : « Le journalisme d’investigation implique d’exposer au public des affaires dissimulées de manière délibérée par une personne en position de pouvoir ou cachées accidentellement car elles étaient noyées dans une masse de faits et de circonstances qui en obscurcissaient la compréhension. Il nécessite d’utiliser des sources et des documents confidentiels ou publics »”.





Les deux organisations rappellent que, le journalisme d’investigation, étant un travail essentiel pour la transparence de la conduite des affaires publiques dans un Etat démocratique, doit par conséquent être protégé.

Le ROADDH et la CoSeDDH dénoncent l’arrestation et le placement sous mandat de dépôt du journaliste Pape Alé Niang comme constituant une violation de la Déclaration des principes sur la liberté d’expression de l’Union Africaine qui affirme en son article 1 : “La liberté d’expression et d’information, y compris le droit de chercher, de recevoir et de communiquer des informations et idées de toute sorte, oralement, par écrit ou par impression, sous forme artistique ou sous toute autre forme de communication, y compris à travers les frontières, est un droit fondamental et inaliénable […].”





Les organisations signataires du communiqué “condamnent fermement l’arrestation et le placement sous mandat de dépôt de Pape Alé Niang et demandent aux autorités sénégalaises de le remettre en liberté immédiatement et sans condition”.