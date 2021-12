Pape Amadou Sarr, délégué général de la Der : "Il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'Oncav

Pape Amadou Sarr de la Der

"Il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'Oncav. Cette organisation est en train de faire du bon boulot. Nous avons travaillé en tant que Délégation de l'entrepreneuriat rapide (Der) avec le président Amadou Kane", selon Pape Amadou Sarr, invité de l'émission "Grand Jury" de la Rfm.





"Nous avions investi plus de 100 millions de francs pour environ 500 Asc dans l'intégralité du territoire, en raison de cinq millions par association", a expliqué le délégué général de la Der.





A l'en croire, il s'agit d'un projet pilote qui a ciblé ces associations qui sont sérieuses et qui remboursent. L'invité de la Rfm de notifier que pour ces raisons, il faut repenser les navetanes et faire de sorte que le sport soit allié aux études et des activités citoyennes. Et de donner l'exemple des "Cleaning Day".





"Il faut penser nettoyer le stade, une prison, un quartier le matin et aller jouer au football le soir. Je ne parlerai pas de service militaire, mais de service civique obligatoire pour les jeunes de 24 ou 25 ans, moyennant une rémunération", ajoute-t-il.