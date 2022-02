Pape Diogoye Faye sur le Stade Abdoulaye Wade : « C’est un soubassement politique gage d’union de la famille libérale »

Pape Diogoye Faye sur le nom du Stade Me Abdoulaye Wade

Pape Diogoye Faye, directeur de publication de Direct-info parle de soubassement politique après la décision du Chef de l’Etat d’immortaliser Me Abdoulaye Wade en donnant son nom au Stade de Diamniadio.





Mieux, il parle de création d’un grand parti libéral sur les ondes de Walfadjri. « Mieux vaut tard que jamais; tout le monde sait que le Sénégal l’attendait depuis fort longtemps mais c’est le président Abdoulaye Wade qui refusait à l’époque. Sans doute parce que son fils était encore en prison et sa relation avec le Président n’était pas au beau-fixe » dit-il.





Seulement aujourd’hui, note le patron de Direct info, « Ils travaillent en douce autour d’un grand parti libéral qui va comporter les anciens du parti démocratique sénégalais (PDS) et l’ensemble des libéraux du Sénégal ».





Comme argument, le journaliste mentionne la « façon dont le Chef de l’Etat a négligé l’Alliance pour la République (APR), le fait que le PDS était dans une position de ni oui, ni non. Il n’était pas dans l’opposition et disait ne pas être avec le pouvoir. Et comme disait Sidy Lamine, le non alignement c’est l’alignement ». Il ajoute que la déclaration de Doudou Wade attestant être prêt à travailler avec Macky Sall en dit long.