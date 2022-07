[Vidéo] Pape Diop porte la réplique l’association à "And Sam Jikko Yi"

Dans une sortie largement relayée, Ababacar Mboup et ses camarades ont demandé aux Sénégalais de ne pas voter pour la coalition Benno Bokk Yaakaar, Les Serviteurs/Mpr et Bokk Guis Guis Liggeey. Selon eux, ces coalitions ont refusé de signer leur mémorandum. La tête de liste nationale de Bokk Guis Guis Liggeey, Pape Diop, dément l’association And Sam Djiko Yi.





Il s'est exprimé lors de sa campagne électorale à Birkelane. L’ancien maire de Dakar crache ses vérités : "Quand on se réclame d'une association And Sam Djiko Yi, on doit être exemplaire et avoir un bon comportement. Lorsqu’on est capable de partager une fausse information, on doit revoir son comportement. Après vérification, les membres de And Sam Jiko Yi ont déposé le mémorandum le 19 passé, alors que nous étions déjà en campagne au fin fond du Sénégal.