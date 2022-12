Pape Djibril Fall hué, Sonko déplore le comportement de "certains" manifestants et manifeste son soutien au député

Lors du rassemblement contre le détournement de deniers publics, initié par la Société civile à la Place de l’Obélisque, le maire de Ziguinchor assure qu'il leur a été rapporté "quelques incidents inappropriés pour la circonstance".





"Nous déplorons le comportement de certains manifestants qui ont hué et harcelé monsieur Pape Djibril Fall. De telles attitudes n'apportent rien au combat que nous menons contre les graves dérives du régime de Macky Sall. Ne nous trompons pas de combat !", rappelle Ousmane Sonko.