[Vidéo] Pape Djibril Fall : « vers 18h (…) notre victoire sera proclamée, si Dieu le veut »

La tête de liste de la coalition "Les Serviteurs", Pape Djibril Fall, a effectué son vote dans sa commune (Thiadiaye). Tout juste après, l’homme politique s’est exprimé sur les ondes de la RFM. « Je viens d’accomplir cet acte citoyen qui est hautement symbolique et important pour l’avenir de notre nation », déclare-t-il à l’entame de ses propos. Poursuivant, l’ancien chroniqueur à la TFM a remercié l’ensemble des Sénégalais qui se sont investis pour la marche en avant de sa coalition : « Je ressens un sentiment de gratitude et de reconnaissance à l’endroit du peuple sénégalais qui nous a permis d’abord de franchir le cap du parrainage et de se retrouver aujourd’hui, le jour du scrutin, effectuant le vote dans des conditions optimales, certes avec une fine pluie ».



« Mais je pense que tout cela conforte notre idée, qui est une conviction chez nous, que le Sénégal reste une promesse de paix et de stabilité. Faire le scrutin de manière apaisée conduit inéluctablement vers cette stabilité sociale qui est importante pour l’avenir de ce pays », déclare-t-il.



Terminant, il a assuré que les élections se déroulent pour le moment sans ombrage : « Je suis très rassuré quand je vois les conditions dans lesquelles le vote se passe. Et vers 18h on aura les tendances plus lourdes et notre victoire sera proclamée, si Dieu le veut ».