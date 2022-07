Pape Djibril Fall : “BBY est notre seul et unique adversaire…”

Pape Djibril Fall Candidat aux élections législatives

Candidat des élections législatives du 31 juillet, sous la bannière de la coalition “Les Serviteurs”, Pape Djibril Fall a accordé un entretien à Seneweb dans lequel il est revenu sur son ancrage politique. L’ex chroniqueur de TFM se bat d’abord et exclusivement contre la majorité en place : “En tant que membre de l’opposition, notre seul et unique adversaire reste le parti et la coalition qui le porte au pouvoir. Nulle autre formation ou coalition politique ancrée dans l’opposition, puisse-t-elle avoir une ligne de conduite différente de la nôtre, ne saurait l’être”.





Au-delà des aspirations de son pari, son vœu est une victoire de l’opposition : “Notre souhait reste cependant une large victoire de l’opposition au soir du 31 juillet 2022. Nous réitérons encore une fois notre fort ancrage dans l’opposition sénégalaise et travaillons vaillamment à avoir une majorité confortable à l’Assemblée”.