Pape Djibril Fall : “J’ai pu mesurer, parfois pleuré dans la pénombre de ma voiture, la grande souffrance du peuple”

Pape Djibril Fall a déclaré, hier à Thiadiaye, sa candidature à l’élection présidentielle de 2024. Seneweb vous propose le discours qu’il a prononcé à l’occasion.









Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Chers amis SERVITEURS,





Merci, Merci, Merci !

Merci pour cette belle mobilisation en ce jour de ce beau soleil de mai.





Merci pour votre grande mobilisation, des SERVITEURS.

Vous vous êtes déplacés de partout au Sénégal,

De Tambacounda à Podor, De Saint Louis à Ziguinchor et Sédhiou,

De Matam à Mbour,

Vous avez tenu à venir ici à Thiadiaye parce que vous croyez au projet, à notre vision et à notre ambition commune.





Je vous promets d’y revenir sous peu dans le fil de mon allocution.





Mes chers amis,

Permettez-moi de remercier très profondément mes parents et ma grande famille dans cette ville qui m’a vu naitre.





L’ossature de ma personnalité a été façonnée dans cette terre de vertus, de courage et d’humanité, au cœur des corridors du Sénégal.





Je dois beaucoup, sinon tout à Thiadiaye, ma chère et belle ville.

Convenez avec moi que l’hospitalité est une valeur sûre et nous y sommes toutes et tous très sensibles.





JERE NGENE JEUFF !!!





Mes chers amis SERVITEURS,





Il y a de cela exactement 1 an et 15 jours, nous avions annoncé notre candidature pour briguer le suffrage de nos compatriotes pour les élections législatives de Juillet 2022.





Que de chemin parcouru depuis ce 22 avril, et quel beau chemin !





Armé d’une foi inébranlable en notre capacité de nous surpasser,

Notre enthousiasme de nous engager dans la cause publique et la défense des Sénégalaises et des Sénégalais, partout ici et ailleurs ;

Motivés à l’idée de faire le don de soi pour la patrie, notre chère Nation ;

Conscients du contexte et des enjeux, des menaces et des risques ;

Convaincus qu’on peut changer le destin de ce beau pays si l’on est armé d’un mental fort, malgré les quolibets ;

Foncièrement amoureux des Sénégalaises et des Sénégalais, du paysan de Keur Saloum Diané à la rizicultrice des champs de la belle Casamance ;

De l’ouvrier avicole de la zone des Niayes à Diender à l’entrepreneur numérique d’un centre d’incubations de Dakar, jeune fier de Wakhinane Nimzatt ou Ndiarème Limamoulaye ;

De l’éleveur nomade de Gassane au pécheur de Ronkh ;

Du patron de services à la personne à Sicap-Dakar à la maman restauratrice dans une crèche à Kaolack,





Vous, mes chers amis, OH CHERS AMIS SERVITEURS,

VOUS AVEZ ETE PLUS DE 56 000 PERSONNES A NOUS FAIRE CONFIANCE EN NOUS PORTANT A L’ASSEMBLEE NATIONALE, JUSTE 03 MOIS APRES NOTRE DECLARATION DE CANDIDATURE.





Quelle prouesse, quel culot, quel pied de nez aux détracteurs !





VOUS, HOMMES ET FEMMES DEBOUT, JEUNES CONSCIENTS ET ENGAGES,





Avez réussi à faire entendre une autre voie que cette POLARISATION MORTIFERE du jeu politique qu’on tente de nous forcer.





Sans faire dans les 50 nuances de gris, VOUS AVEZ REFUSE CE CHOIX BINAIRE, INCOMPREHENSIBLE ET PUERIL DU NOIR OU BLANC,





APPLAUDISSONS CETTE PROUESSE MES CHERS AMIS,





Vous le méritez.

En ayant déjoué les pronostics d’expert de salon,

De spécialistes en abattage médiatique,

De procureurs autoproclamés, de censeurs, d’esprits chagrin,

Bref de personnes imbus de leur pessimisme,





VOUS AVEZ REUSSI L’INEDIT ; PAR L’AUDACE ;

L’AUDACE D’ESPERER UN LENDEMAIN MEILLEUR POUR LE SENEGAL !





Nous sommes toutes et tous très fiers de cet exploit,

Fruit de sacrifices, de longues nuits à parcourir le bitume de nos contrées, d’Est à l’Ouest, du Nord au Sud,

Confiants en notre démarche humaine, bienveillante et respectueuse de ce grand peuple qu’est le Sénégal.





Maintenant, chers amis SERVITEURS,

HOMMES ET FEMMES DE VALEUR ET DE VERTU,

JEUNES ENGAGES POUR UN MEILLEUR SENEGAL,

UN SENEGAL A SERVIR,





UN CHALLENGE ENCORE PLUS HAUT EST DEVANT NOS PIEDS,

Un grand défi est à nos portes.





Ensemble, je souhaite vous inviter à le relever,





JE SUIS CANDIDAT A L’ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2024 !!!





TOUS ENSEMBLE,

NOUS LE PEUPLE DES SERVITEURS DU SENEGAL,

POURSUIVRONS CE BUT POUR LE SENEGAL,

AVEC UNE FOI INEBRANLABLE EN L’AVENIR DU SENEGAL





Nous sommes candidat parce que d’abord nous sommes convaincus

Et avons l’intime conviction que nos compatriotes nous ferons l’insigne honneur de nous porter à la tête de la magistrature suprême au soir du 24 février 2024.

Car la majorité silencieuse, les Sénégalaises et les Sénégalais qui ne se reconnaissent aucunement dans cette sinistre dualité,

Ces citoyens-là peuvent et doivent considérer notre candidature comme celle du sursaut salvateur de la nation.





Dans ce contexte de crise mondiale sur fond de grands bouleversements des équilibres mondiaux,

Dans ce contexte où justement la mondialisation néolibérale connait une crise des valeurs sans précédent ;

Dans ce contexte où l’homme menace la nature et ce faisant se menace de sa propre auto destruction avec le changement climatique ;





Dans ce monde conflictogène où la belligérance semble être la doctrine des relations internationales ;

Dans ce monde du 21e siècle en crise civilisationnelle, disons-le clairement ;

Dans ce monde en proie à un doute existentiel ;

Dans ce monde de crise profonde des valeurs où l’individu se cherche,

Où la jeunesse se cherche des repères,

Où une partie, une infime partie de la jeunesse sénégalaise se vautre dans des travers des réseaux sociaux ;

Dans ce règne du Moi-Je,

Nous, chers SERVITEURS, faisons le pari de l’audace,

L’audace de porter un combat,

Une grande bataille,

Un sacerdoce,

Avec une dimension sacrificielle adossée à une foi inébranlable,





QUE LE MEILLEUR POUR LE SENEGAL EST POSSIBLE :

UN SENEGAL SOUVERAIN DANS UN MONDE AGITE





La crise de la pandémie de Covid-19 et les répercussions de la guerre entre la Russie et l’Ukraine ont démontré l’importance de la souveraineté pour notre pays.

Ces deux évènements abrupts ont montré la fragilité de notre économie,

Duale dans sa forme tournée vers les services et amputée d’une vraie politique industrielle ;

Une économie corsetée, garrotée malgré des potentialités énormes ;

Une agriculture consommatrice de temps, d’énergie et de main mais peu productive, le constat est partagé ;

Un tissu industriel encore très peu développé, car on ne transforme presque rien dans ce pays, on importe tout ;

Un secteur tertiaire croulant sous le poids de l’informel, conséquence directe de la faible productivité du secteur primaire (agriculture, pêche, élevage).

VOILA LE DIAGNOSTIC DE L’ECONOMIE SENEGALAISE

C’EST CELA L’ENCEPHALOGRAMME DE L’ECONOMIE DE NOTRE PAYS APRES 12 ANS DE PLAN SENEGAL EMERGENT.

A LA PLACE ? NOUS AVONS UN SENEGAL EMARGEANT





La croissance du PIB, la ressentez-vous, chers amis SERVITEURS ?

NON, NON, NON

Quid des investissements publics concentrés dans le triangle Dakar Thiès Mbour, sur fond de financement étranger lié, alourdissant notre dette et réduisant notre marge de manœuvre budgétaire ?





MES CHERS AMIS, CHERS SERVITEURS,

IL N’EST POINT BESOIN D’ETRE UN PRIX NOBEL D’ECONOMIE OU DE SORTIR DE L’ECOLE DE CHICAGO

Pour comprendre que le PSE n’a pas atteint la réussite tant déclamée par les tenants actuels du pouvoir.





Partout où je suis allé,

En parcourant près de 25 000 km en plus d’un an,

En rendant visite hors des caméras et des micros,

Ce peuple sénégalais dans son authenticité,

Dans son quotidien fait de débrouille et de galère,

Un quotidien de résignation parfois face à la dureté de la situation

Le peuple villages et des villes de l’intérieur,

Du Carrefour DIAROUMBE au croisement de BAYAKH, à Thiès,

De Gaol dans le Dandé Mayo au Fouta à l’axe Mbar Colobane, vers Gossas,





J’AI PU MESURER,

PARFOIS PLEURE DANS LA PENOMBRE DE MA VOITURE,

LA GRANDE SOUFFRANCE DU PEUPLE SENEGALAIS LAISSE A LUI-MEME PAR LES BARONS DE DAKAR ET DU LANDERNEAU DU SYSTEME POLITICO MEDIATIQUE.





C’EST LA OU J’AI PRIS LA SEVE NOURRICIERE DE MA CANDIDATURE A L’ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2024

POUR PORTER LA VOIX DE CE SENEGAL OUBLIE ET OH COMBIEN DEPOSITAIRE DU LEGS HISTORIQUE DE NOS ANCENTRES.





Nous avons un peuple formidable,

Le Sénégal a la chance d’avoir une Nation avec un Etat et non l’inverse ;

Dieu nous a gratifiés des plus Saints dans le monde à l’image de Cheikh Ahmadou Bamba MBACKE, Seydi El hadji Malick SY, Cheikh Al Islam Mawlana Cheikh Ibrahima NIASS, et tous les autres ;

De Grandes figures de la chrétienté comme le Cardinal Hyacinthe THIANDOUM ;

Des chefs coutumiers dépositaires d’héritages et de valeurs cardinales ;





Nous avons des terres fertiles à perte de vue ;

Un brassage séculaire fruit de milliers d’années de bonne cohésion entre les différents groupes sociaux ;

Un pays à majorité musulmane respectueux de l’Esprit du Christ ;

Un dialogue islamo-chrétien de référence mondiale ;

Une jeunesse extraordinairement talentueuse,

Des entrepreneurs patriotes aux idées originales

Des femmes battantes, dignes et courageuses ;

Des hommes d’honneurs,

Des Forces de Défense et de Sécurité républicaines ;

Des Ressources naturelles d’une densité et d’une répartition inégalée dans le monde ;





Bref, nous avons tout pour être heureux au Sénégal ;

Tout pour vivre dignement ;

Se loger, s’éduquer, se nourrir, voyager, se divertir, etc.





Bref, tout ce qui a de meilleur dans le monde se trouve dans nos 196 712 km², dans ce si beau pays qu’est le Sénégal.





Alors, mes chers amis, CHERS SERVITEURS,





LEVONS NOUS TOUS ENSEMBLE POUR CE SENEGAL MEILLEUR ET CE SENEGAL DES MEILLEURS.

2024 EST NOTRE CHANCE DE CHANGER POSITIVEMENT LE SENEGAL

LE CHANGEMENT, C’EST POSSIBLE

SERVIR LE SENEGAL ET LES SENEGALAIS, C’EST POSSIBLE





Disons Halte

Disons STOP,

Disons GASSI,

NAFI YEM.





Halte à la médiocrité,

Halte à la médiocratie, ce travestissement de la démocratie ;

Halte à la promotion des bas instincts du peuple,

Halte à la violence inutile ;

Halte à l’idolâtrie du moi, de l’argent facile ;

Halte à la dilapidation de nos ressources ;

Halte à la corruption généralisée qui nous fait tant de mal ;





DISONS OUI, OUI, 3 FOIS OUI,

Oui à un système méritocratique ;

Oui à une jeunesse éveillée, consciente du sens historique de son devoir ;

Oui à une générosité et une bienveillance d’âme ;

Oui à remettre l’humain au cœur des politiques publiques ;

Oui à une croissance inclusive, robuste et partagée ;

Oui à une vraie politique territoriale à l’échelle du pays ;

Oui à un Sénégal de paix, de concorde, de paix des cœurs ;

Oui à un Sénégal nouveau ;

Oui à un Sénégal de l’idéal panafricain.

Seul on va vite ; ENSEMBLE CHERS SERVITEURS, nous irons loin.

Je vous promets la victoire inshallah le 25 février 2024.





UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOIS.