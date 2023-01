Pape Djibril Fall sur la déchéance de Mimi Touré : « Cette méthode aux antipodes de l’Etat de droit doit être bannie »

La déchéance d’Aminata Touré, de son poste de député, à l’Assemblée nationale est une grande perte pour la 14ème législature. Cet avis est de l’honorable député, Pape Djibril Fall, qui se dit surpris par cette donne.