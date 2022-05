[Vidéo] Pape Mahawa Diouf : « Il faut arrêter Ousmane Sonko»

Pape Mahawa Diouf : « Il faut arrêter Ousmane Sonko»

« Les attaques et les menaces » du leader de la coalition Yewwi Askan Wi à l’encontre du Chef de l’Etat et des institutions de la République suite au rejet de sa liste départementale, n’ébranlent point le porte-parole de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY). Selon Pape Mahawa Diouf, ladite coalition, après avoir "menti", doit présenter « ses excuses » au peuple sénégalais avant de s’attaquer aux institutions du pays.









« Après avoir commis une bévue manifeste comme ça a été relevée hier, après avoir menti à nos compatriotes en affirmant qu’il s’agissait d’un complot organisé et ourdi par l’Etat et le Président Macky Sall et la DGE (Direction générale des élections), il a été révélé et nous avons tous découvert qu’il s’agissait en vérité d’un échec de leur part à s’entendre sur comment confectionner les listes électorales ; et surtout il s’agissait d’une fausse manœuvre qui n’a pas fonctionné et ils n’ont pas respecté la loi électorale pour ce qui s’agit de la parité sur les listes. C’est donc logiquement que ça été rejeté », argue le Directeur général de l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), Pape Mahawa Diouf, qui s’exprimait ce mercredi 18 mai, dans les locaux de son agence, à Dakar.





Mieux, il ajoute : « Il (Ousmane Sonko : Ndlr) ne peut pas tromper son monde. Le sujet, c’est que c’est une politique fondée sur le mensonge qu’ils veulent impulser dans ce pays. Ils ont menti. Ils doivent s’excuser devant le peuple sénégalais. Quand tu mens, en tant que responsable politique, tu dis des contre-vérités que tu déclares que c’est un complot et que c’est avéré en fait que c’est une vulgaire manipulation, la moindre des choses, c’est de se présenter devant ce peuple et s’excuser ».





Pour Pape Mahawa Diouf, le leader de Yewwi Askan Wi et ses camarades « ne font pas non seulement amende honorable après avoir reconnu leur erreur mais ils menacent la DGE et s’attaquent à l’administration publique ».





« Il faut arrêter Monsieur Sonko, il ne peut, en permanence, s’attaquer à… »