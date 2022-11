Pape Malick Ndour fustige les “propos dangereux” de Khalifa Sall et Cie

Pape Malick Ndour, ministre de la Jeunesse

Pape Malick Ndour, tout nouveau ministre de la Jeunesse s’est prononcé sur l’audition, ce jeudi, de Ousmane Sonko dans l’affaire Adji Sarr.





Sur les ondes de la Rfm, il s’en est pris sévèrement aux leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, qui étaient en conférence de presse, ce matin.