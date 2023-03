Pape Malick Ndour : “Gatsa gatsa est devenu massa-massa”

Pape Malick Ndour était, hier, à Ndiaffate dans le cadre du meeting de la coalition Benno Bokk Yakaar, présidé par Amadou Ba. Le ministre de la Jeunesse est revenu sur les évènements du 16 mars, avec les incidents qui se sont déroulés en marge du procès Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko. “Gasta-Gasta s’est mué en massa-massa”, a-t-il raillé.



Pape Malick Ndour a, aussi, invité Ousmane Sonko “à faire preuve de retenue et de sagesse”. Pour le 30 mars, date retenue pour la prochaine audience du procès opposant le Maire de Ziguinchor au ministre du Tourisme, il a annoncé qu’elle sera dédiée à la promotion du civisme et de la citoyenneté : “J’appelle tous les jeunes à Dakar, dans les régions et dans tous les quartiers et villages du Sénégal à remplacer les pneus brûlés par des opérations de distribution de kits pour la rupture du jeûne. Donc on va déclencher l’opération “distribution de ndogu”.