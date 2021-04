Pâques, 4 avril : Le message de Déthié Fall aux Sénégalais

Le député à l'Assemblée nationale, Déthié Fall s'est adressé aux Sénégalais à l'occasion de la célébration de l'accession du Sénégal à l'indépendance, ce 4 avril. Dans un post reçu, le leader du nouveau Parti républicain pour le progrès (PRP) tient, à l'occasion de cette 61e célébration, à " féliciter le peuple sénégalais de sa bravoure et son abnégation dans le combat sans arrêt pour un meilleur devenir".





"Nous rendons un vibrant hommage à nos Forces de défense et de sécurité ainsi qu'à la jeunesse et souhaitons à toutes et à tous une très bonne fête ", réagit-il.





Cette fête, pour rappel, coïncide avec Pâques célébrée ce dimanche 4 avril et marquant la fin du carême chrétien et commémore la résurrection du Christ.