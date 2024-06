Paris: Le Président Diomaye Faye a rencontré Abdou Diouf

Le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, actuellement à Paris (France) pour les besoins du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinales, a rencontré l'ancien Président de la République du Sénégal, Abdou Diouf.











Le successeur de Macky Sall a fait l'annonce sur sa page Facebook. «En marge de mon séjour à Paris, j'ai rendu visite au Président Abdou Diouf avec qui j'ai eu un riche entretien », a écrit Bassirou Diomaye Faye.









«Je remercie le Président Diouf et sa famille pour l'accueil chaleureux qu'ils m'ont réservé. Je prie Allah de lui prêter longue vie et bonne santé afin qu'il continue de nous éclairer de sa sagesse et de ses conseils avisés", a-t-il ajouté.