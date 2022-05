Parité : Cette déclaration du Pr. Maurice Soudieck Dione qui risque de ne pas plaire aux femmes

ce que pense Pr Soudieck Dione de la parité

Les acteurs politiques esquivent la question, de peur de s’attirer les foudres des associations féministes. Le Pr. Maurice Soudieck Dione, lui, se jette à l’eau, en donnant son avis tranché sur la loi sur la parité.





Selon l’agrégé en science politique à l’université Gaston Berger de Saint-Louis, cette loi est contreproductive, en ce sens qu’elle promeut des critères de sexe aux détriments des critères de compétence. Ce qui, selon lui, n’enrichit guère la démocratie.





Faisant part de son sceptique sur le plateau de l’émission "Objection" de ce dimanche sur Sud Fm, le Pr. Dione déclare : "En 2007, lorsque le Conseil constitutionnel avait rejeté la première loi sur la parité, j’avais écrit un article intitulé Parité, état de droit et démocratie où je critiquais effectivement la parité, en disant que dans un pays pauvre, il fallait mettre en avant le critère de compétence plutôt que le critère de sexe. Cela n’avait pas de sens. Et que s’il y a plus de femmes compétentes, il faut les mettre. S’il y a plus d’hommes compétents, également, il faut les mettre, puisque c’est le critère d’efficacité qu’il faut mettre en avant".





N’empêche, précise-t-il, "de mon point de vue, ce qu'il fallait faire, c’est d’accompagner les femmes afin d’identifier sérieusement et judicieusement quels sont les obstacles à leur promotion et travailler à surmonter ces obstacles-là. De façon à ce que leur participation soit beaucoup plus effective, beaucoup plus efficace".





Le politologue estime que "c’était trop brutal et finalement improductif que de vouloir imposer un critère de sexe au détriment d’un critère de mérite".