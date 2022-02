Parité homme-femme : Raddho, Amnesty et Lsdh exhortent à son application dans les institutions

La parité exigée dans les institutions

Les organisations comme la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH) et Amnesty International Sénégal exhortent "les partis politiques, les Coalitions de partis politiques entre autres à faire appel à la parité absolue homme-femme. Ce, dans la composition des bureaux et commissions des conseils départementaux et municipaux, conformément à la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives et son décret d’application".