Parrainage: Abdoul Mbaye dénonce les "pratiques abominables" de Macky Sall

Abdoul Mbaye sur le maintien des Parrainages

Le leader de l'Alliance pour la citoyenneté et du travail (Act), Abdoul Mbaye a fustigé, le vendredi, le maintien du système de parrainage pour les élections législatives du 31 juillet prochain. Ce, malgré la décision de la Cour de justice de la Cedeao demandant de l'enlever du processus électoral sénégalais.





"Y en a marre de toujours suivre Macky Sall dans ses complots contre l’opposition. Le maintien d’un parrainage condamné par la justice internationale devrait conduire au boycott des élections législatives. Pourquoi participer à un jeu dont il fixe les règles pour être certain de le gagner? Nous ne servirions plus de faire-valoir dans une démocratie malmenée qui ne l’est plus que de nom. Son assemblée restera une chambre d’applaudissements, d’enregistrement de lois violant les engagements internationaux du Sénégal et la dignité des citoyens", a-t-il martelé sur sa page Facebook.





L'ancien Premier ministre dit attirer "l'attention du reste du monde sur les pratiques abominables de Macky Sall malmenant la démocratie sénégalaise; et au moins l’étranger comprendra mieux cette fois les prochains soubresauts qui guettent le Sénégal".