Parrainage : « Un filtre incontournable pour les échéances électorales », selon Djibril Gningue

Que serait l’élection présidentielle 2024 sans le parrainage ? La liste des candidats à la candidature s’allonge au quotidien. Plus d’une soixantaine se sont déjà déclarés.







Cependant, souvent attaqué par l’opposition, ce filtre est pourtant un moyen pour faciliter le choix aux électeurs le jour du vote.





En effet, pour Djibril Gningue, membre du Groupe de recherches et d’appui à la démocratie participative et la bonne gouvernance (Gradec) le parrainage est devenu incontournable pour les échéances électorales. « L’opposition était contre, à cause des modalités très élevées. D’ailleurs, la société civile l'avait appuyée sur ce coup. En disant clairement que le parrainage, du point de vue de la doctrine et de la pratique électorale au plan sous-régional, régional et international, était acceptable comme une norme démocratique. Néanmoins, ce qui nous posait problème, c’était les modalités d’application. Et c’est sur ce plan-là que la Cour de justice de la CEDEAO avait donné raison à l’opposition tout en demandant au gouvernement sénégalais de revoir le système de modalité. Aujourd'hui, au vu de la situation politique, le parrainage est incontournable», déclare le membre de la société civile, par ailleurs expert électoral sur iRadio.