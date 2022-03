Parrainage pour les Législatives : Pourquoi la course aux signatures sera âprement disputée

Les parrainages aux Législatives

Les listes de candidates aux Législatives du 31 juillet 2022 doivent s’assurer de réunir au moins 34 580 signatures pour être validées, selon la Direction générale des Elections qui va procéder à la remise des fiches sous peu.





A en croire Emedia, après la caution fixée par le ministère de l’Intérieur à 15 millions, il restait l’autre filtre : le parrainage.





La campagne de collecte de signatures sera bientôt lancée. Mais, en attendant, le directeur général des Elections (Dge) informe les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constituées et les entités regroupant des personnes indépendantes désireux de participer aux élections législatives du 31 juillet 2022, que le nombre de parrains requis pour soutenir une liste de candidats est fixé par l’arrêté n°004071 du 3 mars 2022 à «34 580 électeurs représentant le minimum de 0,5 % et 55 327 électeurs représentant le maximum de 0,8 %». Ce, en application des dispositions des articles L.149-3 et R.76-4 du Code électoral.





En outre, Tanor Thiendella Fall rappelle aux représentants des formations politiques et aux entités indépendantes «qu’une partie de ces parrains doit obligatoirement provenir de sept (07) régions à raison de mille (1 000) au moins par région».





S’agissant de l’enjeu du dispositif de contrôle, il n’y a aucune surprise, puisque tout était prévu par la loi. En revanche, l’enjeu réside dans le nombre important requis. Autre chose, c’est le dispositif de contrôle et de validation qui avait fait l’objet de vives critiques de la part des acteurs politiques et même de la société civile.





Désormais, ce contrôle se fera par des commissions de réception des candidatures instituées par arrêté du ministre de l’Intérieur qui vont gérer la vérification, en présence de la Cena, renseigne un communiqué repris par la même source.





En ce qui concerne les doublons, il est précisé que les prochains jours, le ministère de l’Intérieur va procéder à la cérémonie de remise des fiches de collecte. Après quoi, les listes candidates vont sillonner le pays à la quête de signatures. Le piège des doublons est encore là et c’est pourquoi certaines organisations de la société civile avaient estimé qu’il fallait modifier quelques dispositions de la loi électorale, pour éviter le syndrome de la Présidentielle avec beaucoup de recalés à cause des doublons.