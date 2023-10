Parrainage : Sonko joue sa dernière carte





Celui-ci assure que l'opposant dispose d'une carte à jouer après le rejet de la Cour suprême de sa requête suite au refus de la Direction générale des élections (Dge) de fournir les fiches de parrainage à son mandataire.



Tout dépend maintenant de la décision du Tribunal d'instance de Ziguinchor saisi par Me Ciré Clédor LY et Cie d'un recours le 4 octobre dernier pour l'annulation de la mesure de radiation de leur client des listes électorales. Cette juridiction dispose de dix jours pour se prononcer.



La défense de Sonko reste optimiste. "Nous avons la conviction que cette procédure va prospérer parce que les moyens que nous avons développés dans la forme sont trés costauds tout comme ceux évoqués au fond", a dit Me Djibo Diagne, repris par Source A.