Parti Rewmi : Mor Ndiaye démissionne

A moins d’un an de la présidentielle sénégalaise, l’arène politique est déjà en ébullition. Ces derniers jours, c’est le parti Rewmi qui a été au devant de la scène avec son leader Idrissa Seck. Le président du Conseil Économique social et environnemental a annoncé sa volonté de prendre part à la course au fauteuil présidentiel de février 2024.