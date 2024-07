Parti socialiste : la salle des congrès de la Maison Léopold Sédar Senghor rebaptisé Ousmane Tanor Dieng

Le Parti Socialiste va commémorer le 5e anniversaire du décès de son ancien Secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng, le lundi 15 juillet. A cette occasion, le parti a décidé de lui donner le nom de la salle des congrès de la Maison Léopold Sédar Senghor.







"Le Parti socialiste commémore le 5ème anniversaire de la disparition du Président Ousmane Tanor Dieng, le lundi 15 juillet 2024. A cette occasion, outre l'organisation d'une journée traditionnelle de prières et de récitals du coran, à travers divers foyers religieux et lieux de culte à Nguégniène, à Dakar et à Tivaouane, le parti socialiste a décidé d'immortaliser l'illustre défunt, en donnant son nom à la salle des congrès de la Maison Léopold Sédar Senghor. Cette cérémonie aura lieu dans l'après-midi du lundi, à 15 heures, à la Maison Léopold Sédar Senghor, sous la présidence de Madame Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire générale du parti socialiste", annonce le PS dans un communiqué parvenu à Seneweb.





Avant cette journée, une conférence sur le thème: "histoire et perspectives du parti socialiste, dans un Sénégal en mutation" sera organisée samedi 13 juillet, à 10 h, à la maison du parti par Vision socialiste. Le thème sera introduit par Monsieur Elhadj Ibrahima Ndao, historien, et le Professeur Gorgui Ciss.