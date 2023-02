Parti socialiste : le contrepied de Aminata Mbengue Ndiaye

Les 11 et 12 février le Parti socialiste devait tenir des assises dont l’objectif principal devait être l’évaluation de la position des Verts au sein de Benno Bokk Yakaar. À la place de cette rencontre dont le format a été retenu lors de la réunion du Secrétariat exécutif national (SEN) du 19 janvier dernier, il a été décidé la tenue aux mêmes dates d’un séminaire.



«L’idée procède d’une volonté partagée d’engager sereinement et objectivement un débat introspectif dont l’objectif est de repositionner le Parti tant au sein de la coalition BBY (Benno Bokk Yakaar) que dans l’espace politique national», informe la secrétaire générale du PS, Aminata Mbengue Ndiaye, dans une circulaire reprise par Source A.



La chef de file des Verts précise que le séminaire est ouvert «exclusivement aux membres du Bureau politique élargi aux secrétaires généraux de coordination qui n’en sont pas membres». Et il portera sur le thème «Le Parti socialiste à la croisée des chemins : enjeux et défis».



Source A révèle que ce changement de format n’est pas du goût de certains Socialistes, qui pointent «un glissement sémantique» qui chahute les termes de référence de la rencontre initialement retenue. Les membres de l’Initiative de réflexion et d’actions socialistes (IRAS) figurent parmi les protestataires.



Le journal révèle que ces derniers vont tenir une réunion pour adopter la conduite à tenir. Mais une chose est sure, d’après Source A, ils comptent prendre part au séminaire. «Si l’on fait la politique de la chaise vide, cela va leur profiter, argumente l'un d’entre eux. Il faudra une autre stratégie qui consiste à faire un tir de barrage et à faire des contre-propositions.»