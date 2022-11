Parti socialiste : Le débat sur le troisième mandat pollue l’atmosphère

Aminata Mbengue Ndiaye, SG parti socialiste

Il y a de la friture sur la ligne entre les membres du bureau politique du Parti socialiste. A la maison des verts à Colobane, on ne parle plus le même langage à propos de l'avenir du compagnonnage avec le président Macky Sall dont la probable troisième candidature en 2024 crée le malaise au sein des socialistes. Si certains responsables comme le ministre de l’environnement Alioune Ndoye ont décidé de soutenir une troisième candidature de Macky Sall, d’autres cadres regroupés autour de l’initiative de réflexion et d’action socialiste (Iras), un mouvement affilié, engagent, en interne, le combat contre la troisième candidature.





Ainsi, depuis deux semaines, Boubacar Baldé et ses camarades ne ménagent point leur frère de parti, Alioune Ndoye après sa sortie sur Rfm qui a fait polémique. « Constitutionnellement, a-t-il droit à une troisième candidature ? Ma lecture de cet article, c’est oui, il a ce droit. Maintenant, je ne suis pas le Conseil constitutionnel. S’il valide cela et que BBY en fait son candidat, personnellement, je battrai campagne avec tout ce qui sera en ma possibilité, en termes de moyens physiques, financiers et tout ce que vous voulez. BBY, là où nous allons, nous devons être prêts à faire face à tout ce qui menace cette évolution normale », a déclaré sans ciller, le maire de Plateau.





Une sortie de piste que l’Iras n’a guère laissé prospérer. Dans une première missive adressée au directoire du parti, l’Iras a tenu à rappeler que « renoncer à la présentation d’un candidat issu du parti socialiste à la présidentielle de 2024 serait une trahison de la vision de feu Ousmane Tanor Dieng ». Revenant à la charge, le moins que l’on puisse dire est que les propos volent bas. En effet, Boubacar Baldé et Cie martèlent : « sans retenue aucune, il a validé la problématique troisième candidature du président de la république en exercice. Cette prise de position n’engage que sa vulgaire et indisciplinée personne qu’aucune instance du parti socialiste ne cautionne ».