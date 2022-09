Parti Socialiste : Le député Aly Mane sort la sulfateuse contre "l'entreprise mafieuse" au sein de leur Parti

Le Président du Conseil départemental de Nioro, par ailleurs député de Bby invite les pourfendeurs tapis au sein de leur Parti d'arrêter d'utiliser l'image de la Secrétaire générale Parti socialiste Aminata Mbengue Ndiaye pour étoffer leurs arguments "fantoches, insipides, sans fondement politique...".





"Une bande d'opportunistes cherche à berner l'opinion publique nationale et internationale dans le seul but de confisquer l'intérêt général du Ps. Nous avons constaté l'existence au sein de notre Parti d'une entreprise mafieuse, d'escroquerie intellectuelle et politique menée par des adeptes du parachutage, de l'opportunisme et du lobbying. Des personnes inaptes à gagner leur propre bureau de vote, qui ne cessent de jouer aux laudateurs et de thuriféraires d'un bienfaiteur zélé sans base électorale", écrit-il dans un communiqué parvenu à Seneweb.





Conscients des risques que ces manœuvres malsaines peuvent apporter au sein de leur Parti, le président du Conseil départemental de Nioro lance un appel à ses camarades socialistes "soucieux de l'avenir du PS de se tenir debout, mobilisés et engagés en vue de préserver l'héritage de notre défunt SG, le President Ousmane Tanor Dieng".