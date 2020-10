PS : Serigne Mbaye Thiam veut mettre fin à l'intérim d'Aminata Mbengue Ndiaye

La baronne socialiste subit-elle des pressions de son collègue ministre et camarade de parti Serigne Mbaye Thiam? Ce dernier, par ailleurs secrétaire national aux élections du PS estime que l’intérim d’Aminata Mbengue Ndiaye a assez duré.«L’intérim doit avoir une fin. Par définition, l’intérim ne doit pas être du long terme. Tout le monde est d'accord là-dessus. Je suis bien placé pour le dire parce que je suis le premier à sortir pour dire qui devait être le secrétaire général après le décès de Ousmane Tanor Dieng», a soutenu Serigne Mbaye Thiam, invité de 7 TV.Dans des propos repris par Le Quotidien, il laisse défend sa candidature à la succession de Tanor Dieng. «Alors que je ne les ai pas sollicités, il y a beaucoup de responsables du parti, au Sénégal comme à l’étranger, qui viennent de leur plein gré me voir et disent fonder beaucoup d'espoir sur moi.», déclare Serigne Mbaye Thiam selon qui : «Il n’y a aucun poste ou fonction qui m'empêchent de dormir. De la même manière, il n’y a pas de poste ou fonction que j’ai peur de briguer si mes proches estiment que je peux les occuper.»