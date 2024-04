Parti socialiste : un courant en gestation

Le feu couve au Parti socialiste (PS) après la perte du pouvoir. L’allié du Président sortant, Macky Sall, au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) est au bord de l’implosion. Selon Le Témoin, des jeunes, à couteaux tirés avec la direction du parti à qui il est reproché « d’avoir fait perdre au PS son identité en échange d’une poignée de postes ministériels et de mandats de députés », fourbissent leurs armes. Et, l’objectif est clairement fixé :



« A défaut de débarquer l’actuelle Secrétaire générale, Aminata Mbengue Ndiaye, ou de la pousser à la démission, nous allons créer un courant de gauche radical voire un mouvement révolutionnaire comme le Pastef », explique un membre du Bureau politique du PS, sous le couvert de l’anonymat.



Interrogé par le quotidien d’information, il poursuit : « Parce que les idéologies politiques qui s’articulent autour du libéralisme, du conservatisme, du socialisme et du communisme, ne font plus recette. Car les peuples, de plus en plus conscients et éveillés, suivent les mouvements révolutionnaires qui répondent à leurs problèmes concrets sur le terrain c’est à dire la lutte contre le chômage, la cherté de la vie, la corruption, les inégalités sociales ou judiciaires, etc. »



« Mieux, embraye le dissident dans un pays comme le Sénégal où 70% de la population électorale sont des jeunes, seul un mouvement révolutionnaire peut convaincre ces derniers. »



La source rapporte que ces cadres socialistes réfléchissent déjà sur le nom que va porter le courant car souffle son interlocuteur : « Nous sommes en train de réfléchir sur un nom porteur d’enjeux symboliques et d’idées révolutionnaires et contestataires. Pourquoi pas Parti socialiste pour le renouveau ou Parti socialiste pour la renaissance (PSR) ? »