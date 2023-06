Participation du public au processus budgétaire : L’USAID accompagne l’État à travers la société civile à hauteur de 7,9 milliards F CFA

L'USAID, dans le cadre de son Programme d'appui à la gestion des finances publiques, a initié une collaboration avec les organisations de la société civile. L'objectif est de mettre en œuvre une série d'initiatives pertinentes comprenant des activités de communication, de sensibilisation, de renforcement de capacités, d'analyse et de plaidoyer. En rapport avec les structures étatiques, les autorités administratives et locales, la réalisation de ces activités vise à améliorer la transparence et la participation du public au processus budgétaire.





Au moins 21 projets réunissent 10 organisations de la société civile. Ces derniers seront beaucoup plus proches de la population et vont favoriser les échanges qui aboutiront à plus d’informations sur les enjeux du budget, a expliqué Jean-Marc Lepain, le chargé du Projet d’appui à la gestion des finances publiques. Ce projet apporte son soutien à la société civile pour une meilleure participation du public au processus budgétaire du Sénégal, dans le cadre de la stratégie de subvention du projet.







Mamadou Mansour Diagne, au nom du projet les investissements, sont faits au nom des populations et il faut favoriser une meilleure implication de ces derniers dans ce qui se fait autour. «Au Sénégal, beaucoup d'organisations de la société civile travaillent dans la transparence budgétaire, depuis de nombreuses années. Le projet vient en appui pour permettre un déploiement plus large et une proximité beaucoup plus appropriée», dit-il.





Et de poursuivre : «Il s’agit d’être le plus proche possible de la société et permettre aux populations d’avoir un accès et une meilleure compréhension des questions de budget et le suivi des investissements qui sont faits dans leur localité. Globalement, les organisations communautaires de base travaillent avec des associations de quartiers, les associations de jeunes et des groupements féminins représentatifs des populations.»





Il précise tout de même que cet appui du projet reste dans la logique du leadership du gouvernement. Ce que nous faisons va dans le sens de la volonté gouvernementale qui a engagé des réformes dans la question des finances publiques. Elle vise à prendre en compte de manière efficace les besoins des populations.





En effet, le projet a été mis en place, le 3 janvier 2022, d'un budget de treize millions de dollars américains, soit 7,9 milliards de francs CFA, sur la période de 2022 à 2025. Depuis, le gouvernement américain, à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), appuie le gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre des réformes des finances publiques du pays.





Un des principaux objectifs du projet est d'apporter un appui dans l'amélioration de la transparence, de la responsabilité et de l'implication des citoyens dans la gestion des politiques publiques, pour une meilleure prise en compte de leurs besoins. «Il réside un besoin de développer une plus grande collaboration entre les autorités gouvernementales et les acteurs de la société civile. Cela favorise une gestion plus ouverte et inclusive, et permettra de renforcer l'information au public et l'engagement des citoyens», note le chargé de projet.