[Photos-Vidéo] Passation de service à la mairie de Guédiawaye : Aliou Sall a officiellement transmis les rênes à Ahmed Aïdara

Passation de service à la mairie de Guédiawaye : Aliou Sall a officiellement transmis les rênes à Ahmed Aïdara

C’est sans doute le clou de cette belle journée électorale à la municipalité de Guédiawaye. En plus d’avoir déjoué les pires pronostics en organisant l’élection du bureau municipal dans le calme et le fair-play, les camps de Benno Bokk Yaakaar et de Yewwi Askan Wi ont donné une autre claque aux sceptiques.





Aliou Sall, Ahmed Aïdara et leurs pairs qui s’étaient donné en spectacle devant la face du monde, le 17 février dernier, ont fini par se retrouver autour de l’essentiel. Si bien que le raté de la passation de service a été rattrapé à la mi-journée.





En effet, le maire sortant, Aliou Sall, qui avait fait faux-bond à son successeur le 18 février dernier (Ahmed Aïdara a dû faire la passation de service avec le secrétaire général, à la place du maire sortant), a finalement transmis les rênes à Ahmed Aïdara. Une séance empreinte de cordialité entre les deux adversaires qui se sont livrés une farouche hostilité.