Passation de service au ministère de la Microfinance : Victorine Ndèye veut manager en mode "Fast-Track"

La cérémonie de passation de service entre Zahra Iyane Thiam, la ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire sortante, et Victorine Ndèye, s'est tenue ce mercredi. Cérémonie au cours de laquelle la ministre Ndèye a invité ses collaborateurs à travailler en mode "Fast-Track".





"À mes chers collaborateurs, je saurai heurter souvent, déplaire certainement, agacer rarement, mais j'imposerai le 'Fast-Track', car la situation socio-économique nous y appelle aujourd’hui encore plus qu'hier, et ne saurait être remise à demain. Nous sommes rattrapés par un contexte de crise mondiale, auquel les mesures prises par Son Excellence ont jusque-là permis d’en atténuer les effets", a assuré Victorine Ndèye.





Après avoir exprimé sa reconnaissance et renouvelé son entier dévouement au président Macky Sall, elle dit manager son équipe dans la continuité de ses prédécesseurs que sont les ministres Aminata Angélique Manga et Zahra Iyane Thiam.