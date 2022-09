Passation de service : l’étonnant geste de l’ex-ministre Dame Diop

Le fait est en soi banal. Mais sous nos tropiques, il passe pour un événement. A la fin de la passation de service au niveau du ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop, qui dirigeait ce département dans le gouvernement sortant, a pris congés comme un citoyen lambda.



D’après L’Observateur, qui a filmé la scène, à la fin de la cérémonie, le désormais ex-ministre a pris l’ascenseur pour descendre au parking du ministère. Il ouvre la portière de son 4X4 de couleur blanche, s’installe au volant et démarre. Avec le sourire et d’un geste de la main, il salue ses ex-collaborateurs qui l’avaient accompagné.



Le journal souligne que Dame Diop a laissé sur place sa voiture de fonction avec chauffeur et son service de sécurité. Un de ses proches ajoute qu’il a même remis sa carte Rapido. Pourtant, il a le droit de conserver pendant six mois tous ces avantages attachés aux fonctions qu’il vient de quitter.