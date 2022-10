Passe d'armes entre Mimi et Oumar Youm : La jeunesse de la mouvance présidentielle désavoue Aminata Touré

La sortie des ouailles d'Aminata Touré contre le président du groupe parlementaire de BBY, Oumar Youm, n'est pas du goût des jeunes de la mouvance présidentielle.





Selon eux, bien que Oumar Youm ne soit plus dans le gouvernement depuis novembre 2020, il est resté toujours fidèle et loyal au président de la République, en continuant de travailler au sein de sa base pour le compte de la grande coalition présidentielle.





À les en croire, les relations entre le président Macky Sall et Oumar Youm ne sont pas liées à des postes. Contrairement à Aminata Touré. Ils indiquent : "A chaque fois qu’elle est défenestrée du gouvernement ou d’un poste politique, Aminata Touré boude le parti et se permet de babiller à tout bord comme un oiseau en quête de pitance. Aminata Touré, par son manque de courage, s’est retranchée derrière une soi-disant cellule de communication pour s’attaquer au coordinateur départemental de l’APR et de BBY de Mbour, en occurrence Me Omar Youm, Maire de Thiadiaye", assure la Cojer.





Ils insistent sur le fait que Me Omar Youm a une base politique affective. "Depuis 2012, il ne cesse de gagner largement toutes les élections. Maitre Omar Youm a su transformer la couleur du département de Mbour avec son important électorat en marron-beige. Les élections législatives du 31 juillet en sont une parfaite illustration, car c’est le département où Benno Bokk Yaakaar a remporté quatre députés", indique la Cojer.





Contrairement au maire de Thiadiaye, Aminata Touré a milité dans plusieurs départements à la quête d’une base politique, sans succès. "Elle n’a jamais été coordinatrice d’une quelconque commune pour le compte de l’APR, malgré les multiples faveurs que Son Excellence le Président Macky Sall lui avait accordées (ministre, Premier ministre, président Cese…). Aminata Tou?é, arrêtez cette victimisation et rendez le mandat obtenu sous la bannière de Benno Bokk Yaakaar avec la participation de ses veillants militants et militantes. Encore une fois, si vous prenez une autre trajectoire différente de celle du parti et de la coalition BBY."





Par ailleurs, la jeunesse "apériste" du département de Mbour réitère son soutien et sa confiance au coordonnateur départemental Me Omar Youm, ainsi qu’à Son Excellence Macky Sall.