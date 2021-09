Passeports diplomatiques, affaire Bougazelli : Noo Lànk tire sur Moustapha Niasse et Me Malick Sall

Les communiqués signés, ce mercredi, par le ministre de la Justice Me Malick Sall, et le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, se prononçant respectivement sur l’affaire de l’ex-député Seydina Fall Bougazelli et le trafic présumé de passeports diplomatiques ne sont pas du goût des membres du collectif Noo Lànk. A travers une note rendue publique dans la soirée, ils déclarent que Niasse et Sall, qui "ont tout dit sauf l’essentiel", "ne comprennent pas et ne comprendront peut-être jamais !".





Le collectif ajoute : "Alors que les Sénégalais attendent l'expression claire et nette d'une prise de responsabilité de ces hautes autorités et l'affirmation d'une volonté de poursuivre tous les crimes graves d'où qu'ils viennent et ainsi rassurer les Sénégalais qu'ils vivent dans un État digne de ce nom, ces deux grands responsables ont préféré par communiqué, donner un récital de procédures et règlements qui encadrent les enquêtes et affaires judiciaires".





De l’avis d’Aliou Sané & Cie, Moustapha Niasse et Me Malick Sall auraient mieux fait de se taire, si c'est pour faire semblant de parler pour ne rien dire.





"Dans leurs rôles respectifs de chefs des deux institutions impliquées dans le traitement des affaires en question (trafic de faux billets et trafic de passeports diplomatiques), les Sénégalais ne cherchent certainement pas à ce qu'ils viennent comme des professeurs, leur disséquer les voies et procédures générales de poursuite pour arrêter des criminels", relève le communiqué de Noo Lànk, qui dit ne pas douter de la gravité des crimes dont "les coupables sont identifiés".