Passeports diplomatiques : « L’Etat cherche à étouffer cette affaire » (Moussa Tine)

Moussa Tine

L’ancien parlementaire Moussa Tine a abordé la question du passeport diplomatique. Pour lui, l’Etat a étouffé cette affaire, ce qui explique la lenteur dans la procédure. Le président de l’Alliance démocratique Pencoo décrit une assemblée de faussaires dans lesquels des députés sont impliqués.





« Dans cette affaire, on n’avait pas besoin en l'état des dossiers de la levée de l’immunité parlementaire des députés. Lorsqu’un député n’est pas en session, l’Assemblée nationale a la possibilité de saisir la police judiciaire qui a la possibilité de poursuivre les députés, d’appeler, de les interpréter, de mener une enquête, de mettre des actes de procédures sauf les arrêtés. On est en train, à mon avis, de chercher à étouffer le dossier c'est-à-dire qu’on ouvre le dossier et on attend l’ouverture de la session pour faire opérer justement l’immunité parlementaire des députés », a-t-il révélé sur « Iradio ».





S’agissant du dossier des activistes, il reconnaît que les Y en a maristes ont prêté le flanc. « Ils ont commis des erreurs mais, ils ont donné une belle leçon de démocratie, ils ont donné une belle leçon de comportement dans la vie publique parce que lorsque le problème s’est posé, Y en a marre a sorti un communiqué, ils ont suspendu eux-mêmes leurs activités et se sont mis à la disposition de la justice. Donc c’est ça qu’on attend justement et c’est ça qu’on attend aussi de l’Assemblée nationale ».