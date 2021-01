Pastef a transmis tous ses comptes financiers au ministère de l'Intérieur

Fin de la polémique de la campagne de levée de fonds de Pastef qui a mobilisé plus de 125 millions en quelques heures ?Son parti menacé de dissolution, Ousmane Sonko a non seulement apporté des précisions mais donné l’exemple aux autres partis politiques."Preuves à l’appui", rapporte L'AS qui vend la mèche, Pastef/Les Patriotes a transmis tous ses comptes financiers au ministère de l'Intérieur.Dans des documents consultés par le journal, Pastef a respecté cette exigence aussi bien pour l’exercice 2019 que pour ceux de 2018 et 2017.Avec cette posture, Ousmane Sonko s’érige en modèle, surtout que beaucoup de partis refusent de satisfaire à cette exigence, fait remarquer la même source.