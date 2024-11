PASTEF/BAMBEY : La coordination invite les militants à taire les querelles de positionnement





Le coordinateur de Pastef/Bambey a invité les militants et alliés à taire les querelles de positionnement. "Il nous faut nous rassembler autour de l'essentiel. Les querelles de positionnement ne nous grandissent pas" a invité Demba Thiam.





Avant de poursuivre : «Nous, militants de Pastef, devons suivre les pas du président de notre formation politique Ousmane Sonko, pour accompagner la vision Sénégal Horizon 2050 chère au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je lance un vibrant appel à tous les militants, sympathisants et alliés à se donner la main pour la concrétisation des nobles et immenses ambitions du Projet.»





Le Baol a été au cœur de la grande révolution patriotique qui a secoué le pays lors des dernières élections législatives. À Bambey, le Pastef a opéré une véritable razzia. Une victoire historique à l'actif des patriotes, mais aussi de leurs alliés.





Aussi la coordination départementale a félicité et remercié vivement les élus du département de Bambey. Il s'agit d'Alioune Badara Diouf et de Sokhna Diarra Thiao. Leur engagement était franc et incontestable durant les 21 jours de campagne, a dit le coordonnateur départemental.





Demba Thiam félicite, par ricochet, les membres du comité électoral départemental de Bambey, les coordinateurs électoraux des 12 communes du département de Bambey, les jeunes et les femmes, mais aussi le ministre Alioune B. Dione, la déléguée générale à la DER/FJ, par ailleurs présidente d'And Saxal Ligueey, Dr Aïssatou Mbodj, les alliés, entre autres...