Pastef caracole en tête dans le département de Mbour : Le succès de Me Abdoulaye Tall élu député

Il faut désormais l’appeler honorable ! L’avocat et responsable politique à Mbour, Me Abdoulaye Tall, va occuper un siège dans cette 15e législature. La robe noire faisant partie du pool d’avocats du président du parti Pastef/Les patriotes. Il fait partie des cadres du parti présidentiel qui ont porté le Projet.





Inscrit au barreau de Dakar en 2015, Me Abdoulaye Tall s'est distingué dans ses pertinentes plaidoiries, convaincant pour tirer d'affaire ses clients. Il a défendu son mentor dans ses déboires avec la justice. Le technicien en droit respecte l’éthique et l’intégrité. Excellent en communication, il est sans langue de bois, s’il s’agit de défendre ses positions politiques. D’ailleurs, Me Tall a été désigné candidat de la coalition Yewwi Askan Wi en 2022, lors des élections locales pour la conquête de la mairie de Mbour. Il sera battu par Cheikh Issa Sall. Cette défaite n’a pas fait baisser les bras à Me Tall. Il a fortifié sa base politique, en se rapprochant des populations pour faire triompher le Projet.





Et lors des Législatives anticipées de dimanche dernier, Me Abdoulaye Tall, 9e sur la liste nationale de Pastef, a battu campagne dans les coins et recoins du département de Mbour. Il a drainé des foules lors de ses caravanes. Cela a été sanctionné dans les urnes, le jour du scrutin. Le Pastef a fait une razzia dans les 16 communes du département avec 100 933 voix, selon les résultats provisoires.