Pastef Dagana: Assane Top s'en prend à la ministre Yassine Fall et sa fille

La ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine, Yassine Fall et sa fille Sophie Nzinga Sy, directrice de l'Agence pour la promotion et le développement de l’artisanat sont les cibles d’attaques du parti Pastef dans le département de Dagana.











Sur Rfm, ce jeudi 21 novembre, le responsable local Assane Top a soutenu que Yassine Fall n’a été d’aucun apport pour la victoire de cette formation politique lors des législatives du 17 novembre dernier.









Mieux, il indique que la ministre est restée inerte depuis sa nomination en plus d'ignorer les responsables du parti dans le département.









« Elle n’a joué aucun rôle dans la victoire de Pastef a Dagana. Depuis qu' elle a été nommée ministre, elle n’est venue qu’une seule fois dans le département. Sa deuxième visite, c'est lors du passage du président de notre parti Ousmane Sonko durant la campagne électorale. Ce qui l'importait, c'est d’être nommée ministre et de faire nommer sa fille mais en réalité, elle ne travaille pas », a affirmé Assane Top.









Qui rappelle que les résultats qu’elle a obtenus dans sa commune sont considérés comme étant les plus faibles du département. « Et, si ce n'était pas la ténacité et l'efficacité des patriotes de Richard Toll, Dagana ne serait jamais tombé dans les mains de Pastef’ », a-t-il fait remarquer.









Le responsable local de laisser entendre :« Nous demandons au Président de la République Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko de compter, dans le département de Dagana, sur des hommes et des femmes qui sont capables de mener à bien le combat afin de promouvoir le projet parce que Yassine Fall n'est pas connue dans le département. Elle a attendu jusqu’au dernier moment de la campagne électorale pour venir distribuer du riz, de l'huile et du macaroni et je pense que c'est une insulte ».