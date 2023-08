Pastef dissout : les précédents de 1960, 1963 et 1964

Le parti Pastef a été dissout ce lundi par le ministre de l’Intérieur. Avant l’effacement de la formation politique de Ousmane Sonko, le Sénégal a connu trois précédents.



En août 1960, le PAI de Majmouth Diop a été dissout. C’était selon Ahmadou Bamba Ndiaye, vice-président du PLD, interrogé par Le Soleil, à la suite de violences enregistrées à Saint-Louis lors des élections municipales de cette année-là.



Il y a eu ensuite les épisodes BMS et FNS, deux formations créées par Cheikh Anta Diop et dont les actes de décès ont été signés, selon Bamba Ndiaye, respectivement, le 14 octobre 1963 et fin 1964. Ce dernier précise que l’égyptologue avait lancé le second parti après que le premier a été dissout.