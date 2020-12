Pastef et Taxawu Senegaal : Les confidences de Sonko sur sa rencontre avec Khalifa Sall

Va-t-on vers une coalition entre le Pastef d'Ousmane Sonko et Taxawou Senegaal de Khalifa Sall ? En tout cas, tout laisse croire que les deux hommes mijotent quelque chose en perspective des élections locales. Après l’annonce d’une éventuelle coalition entre le PDS, Pastef, et Taxawu Senegaal, le leader du Pastef Ousmane Sonko a révélé avoir une « instructive entrevue » avec l’ex-maire de Dakar.« En tout j'ai eu, hier soir, une longue, instructive et prometteuse entrevue avec monsieur Khalifa Ababacar Sall, président du mouvement Taxawu Senegaal », lit-on sur son post sur Facebook.