Pastef : La contre-offensive religieuse

Longtemps accusé de semer la terreur sur les réseaux sociaux notamment avec un discours plein de violence et d’insultes, les partisans de Sonko n’ont jamais changé de fusil d’épaule. Le leader comme le parti n’en ont presque jamais fait un sujet important. Mais depuis quelques temps, la stratégie du pouvoir consistant à mettre en mal les Patriotes avec les foyers religieux commençait à marcher.







De toutes parts, les partisans de Sonko sont pointés du doigt par des guides de premier plan. A Médina Baye, Touba, Tivaouane, Yoff, tous les khalifes généraux ont appelé à un comportement plus respectueux vis-à-vis des familles religieuses. Une occasion rêvée pour le camp d’en face de présenter le Pastef comme un parti qui n’a aucun égard vis-à-vis des institutions religieuses.





« Nous devons respect et considération à nos guides religieux », a déclaré Macky Sall pour enfoncer le clou. Et ce qui s’est passé à Léona Niassène vendredi 3 mars, lors d’une visite de Sonko à la cité d’El Hadji Abdoulaye Niass est d’ailleurs assez symptomatique.





Ainsi, depuis quelques semaines, Ousmane Sonko et ses partisans ont compris qu’il faut réagir. Ils ont donc lancé la contre-offensive. L’une des premières mesures a consisté à lancer une structure de religieux : le Mouvement des Doomu Daara Patriotes (MODDAP). Il s’agit là de dire que le Pastef ne peut être contre les religieux, puisqu’il compte dans ses rangs des membres issus des familles religieuses.





La présence de ces personnalités est censée contrecarrer le discours ambiant. Ce mouvement compte également occuper la place pour mener la bataille médiatique. C’est pour cette raison qu'une conférence de presse est d'ailleurs prévue aujourd’hui, lundi.





Outre cette structure, il y a l’attitude de Sonko. Certes le leader politique n’a jamais cessé de se rendre dans des foyers religieux, mais il a multiplié ses déplacements ces derniers mois à Yoff, Touba, Médina Baye, Médina Gounass... Il semble tout de même éviter Tivaouane où l’autorité ne semble pas lui être assez favorable, affichant très souvent sa proximité avec Macky Sall.





La religion au cœur du débat public





A côté de ces gestes, il y a le discours. Depuis un certain temps, Sonko tente de rassurer. «Nous devons être les premiers à accompagner et protéger nos guides religieux», a a-t-il déclaré à Léona Niassène. Le même discours a été tenu à l’occasion du lancement du mouvement doomu daara. « Toute personne tenant des propos irrespectueux envers les guides religieux ne fait pas partie de nous », avait-il lancé. À ses partisans, il avait aussi lancé : « N’insultez pas les khalifes ».





Ainsi, Ousmane Sonko ne cesse de se démarquer des insulteurs qui s’attaquent aux religieux. Mais en même temps, il cherche à tourner la balle contre le régime, son chef en premier. En plus de rappeler que Macky Sall a traité les chefs religieux de simples citoyens, il avait fait une précision à Léona Niassène.





« On a dit depuis le début que nous n'utilisons pas la religion à des fins politiques. (…) Cela veut dire que nous ne devons pas essayer de leur faire faire ou de leur faire dire ou d'essayer de les utiliser sur des sujets qui peuvent semer de la confusion et mettre à mal leur crédibilité. Les protéger doit être notre devoir premier. »





Ainsi, la religion est au cœur du débat public. Et puisque le Sénégalais est réputé croyant et garde un immense respect à sa confrérie, les politiques font tout pour être dans de bonnes grâces et parfois même mettre mal l’adversaire avec les foyers religieux.