Pastef Ndiaganiao : Le président de la Jeunesse Patriotique et le chargé des élections lâchent Diomaye Faye pour Dr Tening Sene

Le Parti de Ousmane Sonko vient de perdre deux grands "patriotes". Léopold Diouf, chargé des élections et de l'organisation de Pastef Ndiaganiao, membre du pôle communication de la Jeunesse Patriotique du département de Mbour et Magueye Sèye, président de la Jeunesse Patriotique de Ndiaganiao, élève juriste, ont déserté les rangs de Pastef pour rejoindre "la lionne de Ndiaganiao", Dr Tening Sène, responsable Apr, par ailleurs directrice générale de l'Agence nationale de l'Aquaculture (Ana).







"Après 5 ans de compagnonnage, empreints de joie, de peine, de succès, d'échecs, nous vous informons par ce présent communiqué de notre décision de démissionner du parti Pastef les Patriotes et donc de nous décharger de toutes les responsabilités y afférentes. En tant que jeunes imbus de valeurs cardinales, toujours soucieux du développement de notre localité, nous avons depuis un certain temps fustigé le fonctionnement médiéval et le management vertical ayant cours dans le parti au niveau local", expliquent les ex-Pastefiens.





Cette décision, d'après les deux démissionnaires, quoique "difficile" et "inattendue" est "le fruit d'une mûre et sérieuse réflexion". Ils ont exprimé toute leur gratitude au coordonnateur de Pastef/ Ndiaganiao Bassirou Diomaye Faye ainsi qu'aux militants et sympathisants avec qui ils ont eu à partager un idéal pour leur commune en particulier et pour le Sénégal en général.





"Nous avons décidé de continuer notre combat politique avec la" lionne de Ndiaganiao", "la dame de fer", Docteur Tening Séne, DG de l'ANA. Une femme, une mère, une soeur, qui est toujours présente au chevet de la population de Ndiaganiao. Elle a très tôt compris la vision du Président Macky Sall, en posant des actes concrets pour le développement de sa localité", ont-ils déclaré.





La responsable politique, Dr Sène a accueilli ces nouveaux frères de parti. Elle s'engage à travailler avec eux afin de "matérialiser la vision du Président Macky Sall" dans leur commune et au Sénégal.