Pastef Saint-Louis : Les partisans d’Ousmane Sonko affichent leur détermination pour défendre leur leader

Les partisans d’Ousmane Sonko affichent leur détermination pour défendre leur leader

En conférence de presse ce samedi 28 janvier, les militants du parti Pastef-les-Patriotes sont revenus largement sur l'actualité politico-judiciaire qui pollue l'atmosphère du pays depuis plus de deux ans. Les partisans d’Ousmane Sonko de la ville tricentenaire se disent plus que jamais déterminés à protéger leur leader par tous les moyens et au-delà le projet Pastef. Selon le coordonnateur départemental, Mamadou Mbengue, "Personne ne pourra empêcher le Président Sonko de se présenter à la prochaine présidentielle prévue en 2024". Il souligne cependant, qu'ils feront tout leur possible pour empêcher « la candidature illégale de Macky Sall » le moment venu.