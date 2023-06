PASTEF-THIES/DEPARTEMENT : Une marche pacifique qui a connu un franc succès

Les responsables et militants du parti Pastef de Thiès/Département étaient dans les rues et ruelles de la capitale du rail, ce samedi 17 juin 2023. Une grande marche pacifique autorisée par le préfet du département, qui a connu un franc succès à travers les artères de la cité du rail. L’honorable député Guy Marius Sagna y a pris part.





Au menu de leurs revendications : la libération des détenus politiques, l'arrêt des arrestations arbitraires, la levée du blocus du domicile du Président Ousmane Sonko.