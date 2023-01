Pastef : Toussaint Manga nommé quatrième secrétaire général adjoint du parti des Patriotes

Le président du parti les Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l'Ethique et la Fraternité (Pastef) a nommé Toussaint Manga quatrième secrétaire général adjoint auprès du Secrétaire général du parti. Toussaint Manga n'a pas tardé à réagir, après sa nomination.







Il écrit : "Je ne suis ni le plus méritant ni le plus intelligent, en toute humilité je mesure la lourdeur des responsabilités. Merci à tous les Patriotes africains du Sénégal et à son Président Ousmane Sonko. Que Dieu nous garde. Amen !".