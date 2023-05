Pastef Ziguichor dans la rue ce lundi

Le préfet de Ziguinchor a autorisé la marche organisée par des reponsables de Pastef de la région. La demande a été déposé le 04 mai dernier.







Ces militants de Ousmane Sonko comptent battre le macadam à partir de 15h. Heure à laquelle, le juge devrait donner son verdict dans le cadre du procès en appel opposant Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko.





Ces partisans du leader de Pastef entendent «« demander la fin des arrestations et détentions arbitraires et la libération de tous les détenus politiques, la fin de l'instrumentalisation de la justice et le démantèlement des milices privées opérant au côté des forces de l'ordre, la fin de la mauvaise gestion des ressources publiques et la clarification des sept milliards de francs que le Président aurait gracieusement offerts à Mme Marine Le Pen ».





La marche de ce 08 mai suivra l’itinéraire suivant : « Départ Terrain Diatir - Boulevard Alpha Pharmacie Néma - Rue Insa Ndiaye - Marché Saint - Maur-Rondpoint Bélal Ly-Station Total ESSO - Station Total Santhiaba - Rondpoint Aline Sitoé Diatta ».





Toutefois, l’autorisation reste « sous réserve d'une interdiction éventuelle pouvant intervenir à tout moment », précise t-on.





Pour rappel, Ousmane Sonko qui a promis de ne plus répondre à jla ustice est présentement à Ziguinchor. Ce matin, le maire a dirigé une réunion du Conseil municipal.