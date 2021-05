PDS: Franck Daddy Diatta remplace Toussaint Manga à la tête de l'Ujtl







Le député Toussaint Manga n'est plus le Secrétaire général de l'Union des jeunesses travaillistes et libérales (Ujtl).Le Secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (PDS), Me Abdoulaye Wade, a nommé vendredi Franck Daddy Diatta à la tête de la structure. Dans une décision administrative parcourue par Seneweb, il est précisé que Manga est atteint par la limite d'âge.A rappeler que, Franck Daddy Diatta était jusqu'aujourd'hui le président du mouvement des élèves et étudiants libéraux (Meel).