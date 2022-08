PDS : la touchante suggestion de Pape Samba Mboup à Me Wade

Pour Pape Samba Mboup, Abdoulaye Wade doit passer sa retraite au Sénégal et non à Versailles, en France, comme c'est le cas actuellement. C’est pourquoi, l’ancien directeur de cabinet du pape du Sopi a salué son séjour à Dakar pour les élections législatives du 31 juillet dernier.



«Le retour de Wade, c’est bien. Wade, il faut qu’il vienne, suggère Pape Samba Mboup dans un entretien paru ce mercredi dans Les Echos. Wade, c’est un patrimoine national. Rester en exil comme ça, ce n’est pas bon. C’est un Sénégalais. Il a sa maison ici, il a sa famille ici. Je trouve qu’il doit revenir. Ainsi, sa famille pourra le couver avec ses amis.»



Poursuivant sa plaidoirie, l’ancien responsable du PDS (exclu du parti), signale : «Il faut qu’il voie ses amis. A Versailles, il est isolé. Abdoulaye Wade, je le connais, il a besoin de voir toujours des gens, de toujours recevoir des gens. Et à Dakar, il aura l’occasion de recevoir des gens.»