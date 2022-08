PDS : Toussaint Manga annonce sa démission !

L'ancien député libéral, Toussaint Manga, n'est plus membre du Parti démocratique sénégalais (PDS). Il a annoncé sa démission dans une lettre adressée au secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade, et rendue publique ce dimanche.





"C'est avec beaucoup d'émotions que je vous adresse ces quelques mots pour vous présenter ma démission de toutes les instances du parti (Secrétariat national, Comité directeur et Fédération de Ziguinchor) et par conséquent la fin de mon militantisme au sein du Parti démocratique sénégalais", a-t-il écrit au "Pape du Sopi".